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19.09.2020 - 21:51 | | DHA

Afyonkarahisar'da 23 asker karantinaya alındı

Afyonkarahisar'da, coronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile onlarla temaslı olan 20 er ve 1 astsubay öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da 23 asker karantinaya alındı

Afyonkarahisardaki Asker Alma Daire Başkanlığı'nda vatani görevini yapan 2 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 asker ile onlarla temaslı olduğu belirlenen 20 er ve bir astsubayın karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine 1'i astsubay toplam 23 asker, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Askerlerden testi pozitif olan 2si ambulansla ve özel kıyafetli sağlık ekipleri eşliğinde yurda getirilirken, diğerleri ise askeri plakalı minibüslerle getirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler akşam saatlerinde karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı. Askerlerin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

 

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