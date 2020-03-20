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20.03.2020 - 17:40 | | DHA

Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, 6 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye'nin Gazlıgöl beldesinde oturan Y.D.'nin elinde, tarihi eserler olduğu ve satmak istediği yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 6 tarihi eser ele geçirildi. Y.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, eserler de Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

 

Görenleri şaşkına çeviren kazaKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı
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