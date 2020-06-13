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13.06.2020 - 11:07 | | DHA

Afyonkarahisar'da bir köye giriş -çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde, coronavirüs vakası artması üzerine, giriş -çıkışlara sınırlandırma getirildi.

Afyonkarahisar'da bir köye giriş -çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Okçular köyünde coronavirüs vaka sayısında artış yaşanması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ek tedbirler alındığı bildirilerek, şöyle denildi:

"Okçular köyünde Covid-19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu gözlenmiş ve kurulumuzca ek tedbirler alınması uygun görülmüştür. Okçular köyüne giriş-çıkışların belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerde yapılması gereken randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir." 

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyde, kahvehane ve köy odaları da geçici olarak kapatıldı. Köye gidiş- gelişlerde zorunlu servisler dışındaki toplu taşıma araçlarının faaliyetleri ise ikinci bir karara kadar durduruldu.

 

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