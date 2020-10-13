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13.10.2020 - 12:17 | | İHA

Afyonkarahisar’da eylem ve yürüyüşlere 15 gün yasak!

Afyonkarahisar Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kentte 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlik ve eylemler yasaklandı.

Afyonkarahisar’da eylem ve yürüyüşlere 15 gün yasak!

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapıla yazılı açıklamada, yasak kararının koronavirüs ile mücadele kapsamında alındığı vurgulandı.

Açıklamada, “Afyonkarahisar’da 20 Ekim tarihinden 3 Kasım 2020 günü saat:23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı/toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır. Düzenlenecek basın açıklamalarının ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da yağmur trafiği felç ettiİstanbul'da akşama doğru etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle megakentin trafiği adeta felç oldu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 81 seviyelerine ulaştı.
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