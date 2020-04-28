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28.04.2020 - 18:00 | | İHA

Afyonkarahisar’da feci olay! İftara giderken kaza yaptı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iftardan köyüne dönen bir kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar’da feci olay! İftara giderken kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 55. kilometresinde Sandıklı Susuz köyü Taşlıbayır mevkii yakınlarında meydana geldi. Süleyman Aydın, ilçede yaptığı alış-veriş sonrası iftar için Karadirek köyündeki evine dönerken kullandığı 03 LG 873 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüsü Aydın, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

 

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