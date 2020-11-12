Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içerisindeki örgüt üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmada, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık ve şifreli aranan şüphelileri saptadı.

Askeri okuldan atılan B.S., M.E., Ö.F.Ö. ve H.B.D. olduğu belirlenen şüpheliler, dün saat 07.00'de eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.