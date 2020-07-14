MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Afyonkarahisar’da fuhuş baskını! 5 kişi yakalandı
ABONE OL
14.07.2020 - 17:31 | | İHA

Afyonkarahisar’da fuhuş baskını! 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2’si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da fuhuş baskını! 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi ‘fuhuşa teşvik, bunun yolunu kolaylaştırma, fuhuş için aracılık ve fuhuş için yer temin ettiği’ suçlaması ile gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Doğal gaz faturalarının nasıl düşürüleceğini sosyal medyadan duyurdu! Suçüstü yakalandı!İzmir'de doğal gaz sayaçlarının mührünü kırarak endeksi geriye çektiği iddiasıyla polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Afyonkarahisar’da fuhuş baskını! 5 kişi yakalandı

    Afyonkarahisar’da fuhuş baskını! 5 kişi yakalandı

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

    Sıradaki Haber