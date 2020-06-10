MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
ABONE OL
10.06.2020 - 16:57 |

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, M.K. ağabeyi İ.K.'yi bıçaklayarak, öldürdü.

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Antalya Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. M.K. (30) ile nakliyeci olan ağabeyi İ.K. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyini bıçaklayarak yaraladı.  Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İ.K., kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.K. ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Cennet-cehennem mağaralarındaki asansör tartışmalara neden olduMersin’in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaraları için 2 yıl önce Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engelliler için hazırlanan 10 milyon liralık asansör projesi tartışmalara neden oldu. Projenin tamamlanmasının ardından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği iddia edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düğün salonları ne zaman açılacak? Nikah salonları hangi tarihte açılıyor?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Nikah salonları hangi tarihte açılıyor?

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Caner Çalışır neden öldü? Caner Çalışır kimdi, kaç yaşındaydı?

Caner Çalışır neden öldü? Caner Çalışır kimdi, kaç yaşındaydı?

Sıradaki Haber