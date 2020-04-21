Ağaç Yaş İken Eğilir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri, daha önce tecrübe edilen olayların bir sonucu olarak doğmuştur. Bazı atasözleri kendi anlamlarıyla kullanılırken bazıları da mecaz anlamda kullanılmıştır. Ağaç yaş iken eğilir atasözü, mecaz anlamda kullanılan sözlere verilebilecek bir örnektir.

Ağaç Yaş İken Eğilir Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanların yaşlandıkça öğrenme yetilerinin yavaşladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu bağlamda yetişkin insanlara bir alışkanlık ya da davranış kazandırmak çocuklara kıyasla daha zor olmaktadır.

Ağaç yaş iken eğilir tabiri de insanların küçük yaşlarda daha rahat eğitildiklerini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, küçük bir çocuğun iyi tutum ve davranışlara yöneltilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Yaşı ilerleyen insanlar yeni bir alışkanlık edinse bile bunu çok kısa bir sürede unutacaklardır. Bu kişileri öğrenmeye zorlamaksa kuru bir ağacı eğmeye çalışmaya benzemektedir.