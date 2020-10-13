MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
ABONE OL
13.10.2020 - 23:46 | | DHA

Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

Düzce'de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında, D-655 Kara yolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden Berkay Üstün yönetimindeki 81 DJ 353 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Otomobil devrilirken, ağaç kökünden kırıldı. Kazada Berkay Üstün, Serkan Üstün ve Yasin Yeşilyurt yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan 3 kişiyi Atatürk Devlet Hastanesi ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralıSivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de sahte içki operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

İzmir'de sahte içki operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Gece yarısı felaket olay! Sinir krizi geçirdiler

Gece yarısı felaket olay! Sinir krizi geçirdiler

Sıradaki Haber