MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
ABONE OL
01.05.2020 - 12:34 | | DHA

Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemal Tuğtekin ile yanında Enes Kıratlı (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 Mayıs Cuma marketler saat kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağı süresince market ve bakkallar açık olacak mı?

1 Mayıs Cuma marketler saat kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağı süresince market ve bakkallar açık olacak mı?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Cuma mesajları dualı - Cuma mesajları resimli 2020 | En içten dilekler...

Cuma mesajları dualı - Cuma mesajları resimli 2020 | En içten dilekler...

Sıradaki Haber