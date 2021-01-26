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26.01.2021 - 10:54 | | DHA

Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kütahya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü A.K.’nin daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine el koyulduğu ortaya çıktı.

Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, gece yarısı, Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi’nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 16 TF 443 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü A.K. ile beraberindeki S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Sürücü A.K.’nin, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el koyulduğu tespit edildi.

Direğe dayalı halde cansız bedeni bulunduAntalya’da boş arazideki aydınlatma direğine dayalı vaziyette bir kişi ölü olarak bulundu. Kişinin hemen elinin yanında şırınga, su şişesi ve maske dikkat çekti.
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