Ağaca Çıkan Keçinin Dala Bakan Oğlağı Olur Atasözünün Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

“Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.” atasözünün Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde ki anlamı; çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler şeklinde verilmiştir.

“Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.” Atasözünün Anlamı

Küçük yaşlarda anne veya babalarını izleyerek rol model almaya çalışmaktadırlar. Davranışlarına ve duruşlarına bakarak ebeveynlerine özenmektedirler. Büyüklerinden ne görürlerse onu yapan çocuklar kendi kişiliklerini de zamanla kazanmaktadır. Ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Bu nedenle anne ve babaların da davranışlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Olaylara ve durumlara karşı tepkilerini çocukların yanında kontrollü yönetmeye özen göstermektedir.

Kısaca Atasözünün Açıklaması

Çocukların ebeveynlerinden gördüklerini birebir yaptıklarını ve uyguladıklarını anlatmaktadır. Özellikle küçük yaştaki çocuklar ebeveynlerini gözlemleyerek onların işlerine veya huylarına özenmektedirler. Aynı şekilde davranmaya ve aynı tepkileri vermeye başlamaktadırlar.