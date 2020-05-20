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20.05.2020 - 16:58 | | DHA

Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Ağrı Dağı eteklerindeki mağara, depo ve sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, komando timlerinin de katılımıyla Karakoyunlu ilçesinin İslamköy kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ağrı Dağı eteklerinde yer alan bölgede düzenlenen operasyonda, teröristlerin depo ve sığınak olarak kullandığı mağaralar tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda, piyade tüfeği, makineli tüfek, 5 el bombası, 14 roketatar mühimmatı, 15 roketatar sevk fişeği, yaklaşık 6 bin 500 fişek ve çok sayıda uçaksavar mühimmatı ile örgütsel malzeme ele geçirildi.

 

İstanbul'da kısıtlamaları kaldırılan çocuklar sahille akın ettiFenerbahçe Sahili, Küçükçekmece Menekşe sahili ve Karaköy Sahili'nde aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve denize giren çocuklar havadan görüntülendi.
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