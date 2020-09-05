05.09.2020 - 22:59 | | AA
Ağrı'da corona virüs karantinasına uymayanlara ceza yağdı
Ağrı'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 275 kişiden oluşan ekiplerle, kuaför, spor salonu, cami, pazar yerleri, çay bahçeleri ve restoranların da aralarında bulunduğu bin 352 iş yerinde denetim yaptı.
Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 201 ticari taksi ile 106 toplu ulaşım aracını denetledi.
Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uyguladı.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.