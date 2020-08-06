06.08.2020 - 17:13 | | AA
Ağrı'da feci kaza! Şarampole devrilen araçta 2'si çocuk 3 kişi öldü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ağrı Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.
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