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27.08.2020 - 21:27 | | DHA

Ağrı'da görevli doktor corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ağrı'da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan Ahmet Aydın Şener (72) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ağrı'da görevli doktor corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ağrı'da 2 çocuk babası doktor Ahmet Aydın Şener, bir süre önce yakalandığı coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da yaşımını yitirdi. Tunceli doğumlu olan ve Ankara'da defnedilen Şener'in ölümü Ağrı'da büyük üzüntü yarattı.

Şener'in vefatının ardından Ağrı Tabip Odası sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Yıllarını hekimlik ahlakına adayan, yaşamın her alanında emekten ve sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan çok değerli hocamız Sayın Dr. Ahmet Aydın Şener'i, COVID19dan kaybetmenin acısını yaşıyoruz! Kederli ailesine ve sağlık dünyasına baş sağlığı diliyoruz !" denildi.

Uşak'ta polis ekipleri maske takanlara gül verdiUşak'ta polis ekipleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takan sürücü ve yolculara gül vererek teşekkür etti.
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