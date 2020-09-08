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08.09.2020 - 00:09 | | AA

Ağrı'da karantina kuralını ihlal edenlere ceza yağdı

Ağrı'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Ağrı'da karantina kuralını ihlal edenlere ceza yağdı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 275 kişiden oluşan ekiplerle spor salonu, camiler, çay bahçeleri, pazar yerleri, kuaför ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 415 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 71 ticari taksi ile 106 toplu ulaşım aracında denetleme yaparak vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uyguladı.

29 saniyede kuyumcu soygunuAdana’da yüzü maskeli silahlı 2 şahsın girdikleri kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 29 saniyede soygunu gerçekleştirdiği görüldü.
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