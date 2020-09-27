Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında nikah salonları, çay bahçeleri, restoran, kafe ve kuaförler gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 535 noktada denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ekipler, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim yaptı.
Kovid-19 testleri pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı tespit edilen iki kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.