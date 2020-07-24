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24.07.2020 - 18:55 | | AA

Ağrı'da sel felaketi! Bir çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde bir çocuk öldü, çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü

Ağrı'da sel felaketi! Bir çocuk hayatını kaybetti

Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü yolu mevkisinde bulunan yüksek rakımlı köylerde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.

Karaşeyh köyüne bağlı Yolüstü mezrasında sele kapılan 16 yaşındaki Nurşah Taş hayatını kaybetti.

Dere yatağında bulunan Taş'ın cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrıda sel felaketi Bir çocuk hayatını kaybetti


Sel nedeniyle birçok köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

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