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09.08.2020 - 13:51 | | İHA

Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Gökhan Aşut adlı kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre ettiIrak'ın kuzeyindeki teröristlerin ormanlık alanları ateşe vererek suçu Türk ordusunun üzerine attıkları ortaya çıktı.
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