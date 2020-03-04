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04.03.2020 - 14:41 | | AA

AÄŸrÄ±'daki saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Özgür Kavastan son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde zÄ±rhlÄ± servis aracÄ±na dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan gÃ¼mrÃ¼k personeli Ã–zgÃ¼r Kavastan'Ä±n cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilÃ§esinde topraÄŸa verildi.Â

AÄŸrÄ±'daki saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Özgür Kavastan son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

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Mersin Mut Devlet Hastanesi morgundan alÄ±nan AÄŸrÄ±'daki saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Ã–zgÃ¼r Kavastan'Ä±n naaÅŸÄ± ilk olarak helallik alÄ±nmak Ã¼zere, DoÄŸancÄ± Mahallesi Karakozak SokaÄŸÄ±'nda oturan annesi MÃ¼nevver Tekir'in evine getirildi.

Daha sonra Åžehit EyÃ¼p Kahraman Camisi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Mersin Valisi Ali Ä°hsan Su, Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gonca YÄ±lmaz Batur, askeri erkan ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Kavastan'Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±, Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Batur teskin etti.

Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Åžaban Kondi'nin kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi, Mut Yeni MezarlÄ±ÄŸÄ± ÅŸehitliÄŸine defnedildi.

GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait araca 2 Mart'ta dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanarak helikopterle getirildiÄŸi Erzurum BÃ¶lge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan 29 yaÅŸÄ±ndaki Ã–zgÃ¼r Kavastan, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± saldÄ±rÄ±da GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli Mustafa TÃ¼rk de ÅŸehit olmuÅŸtu.

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    Ä°dlib ÅŸehitlerinin helallik istedikleri video ortaya çÄ±ktÄ±!Suriyeâ€™nin Ä°dlib bölgesinde rejimin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Uzman OnbaÅŸÄ± Batuhan Tank'Ä±n aynÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Uzman OnbaÅŸÄ± Emin YÄ±ldÄ±rÄ±m ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kiÅŸiden helallik istedikleri video ortaya çÄ±ktÄ±.
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