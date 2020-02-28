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28.02.2020 - 12:43 | | DHA

Ahıra yıldırım düştü! Gebe inek telef oldu

İzmir’in Kınık ilçesinde, ahıra yıldırım düştü. 6 aylık gebe inek telef oldu.

Ahıra yıldırım düştü! Gebe inek telef oldu

Aşağı Mahalle'de dün akşam saat 22.30'da aniden bastıran yağmur ile birlikte, besici Ergün Çabuk'un Yeni Cami Caddesi'ndeki evinin avlusunda bulunan ahıra yıldırım düştü. Ahırdaki 'Hazan' isimli, 6 aylık gebe inek telef oldu.

Ahırdaki hayvanlarının sesleri üzerine durumu fark eden Çabuk, "Ahıra girdiğimde 4 yaşındaki doğum yapmasını beklediğim ineğim, can çekişiyordu. Komşularımda sesi duyup, yardıma koştular. Ancak, yapacak bir şey yoktu ineğim telef oldu. 12 bin lira maddi zararım var. Allah'tan gelene diyecek bir şeyim yok. Canımız sağ olsun" dedi.

 

 

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