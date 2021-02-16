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16.02.2021 - 17:17 | | DHA

Ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü! 150 hayvan için seferber olundular

Bursa’da, 150 koyun ve kuzunun bulunduğu ahırın ahşap çatısı, biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu ahır boşaltıldı. Ancak göçük altından çıkartılan 4 kuzu telef oldu.

Ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü! 150 hayvan için seferber olundular

Orhangazi ilçesi Arkaltı Caddesi üzerinde bulunan Neşat Bilgin’e ait ahırın ahşap çatısı biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve hayvanların sahibi olan aile, göçük altındaki koyun ve kuzuları kurtarmak için seferber oldu.

Bir yandan göçen çatıdaki karlar temizlenirken, bir yandan da kuzu ve koyunları kurtarmak için çaba gösterildi. 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, yaklaşık yarım saatte boşaltılabildi. Ancak göçük altından çıkartılan 4 kuzu telef oldu.

Hayvanlar başka bir ahıra taşınırken, çatısı çöken ahır kepçe yardımı ile yıkıldı.

 

 

 

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