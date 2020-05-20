MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ahmet Acar kimdir? Survivor'da Gönüllülerin tablosunu alan Ahmet Acar kimdir, ne iş yapıyor?
ABONE OL
20.05.2020 - 12:27 |

Ahmet Acar kimdir? Survivor'da Gönüllülerin tablosunu alan Ahmet Acar kimdir, ne iş yapıyor?

Ahmet Acar kimdir? Survivor'da Gönüllülerin tablosunu alan Ahmet Acar ne iş yapıyor? Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı tablo yaparak yarıştı. Yapılan tablolar satışa çıktı ve geliri Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlandı. Gönüllüler takımının yaptığı tablo Ahmet Acar tarafından alındı. İzleyiciler ise Ahmet Acar'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte Ahmet Acar hakkında merak edilenler...

Ahmet Acar kimdir? Survivor'da Gönüllülerin tablosunu alan Ahmet Acar kimdir, ne iş yapıyor?

TV8 kanalının ilgiyle izlenilen yarışması Survivor'da tablo yarışması yaşandı. Ünlüler kendi adalarında tablo yaparken, Gönüllüler de kendi adalarında tablo yaptı. İki takımın birbirinden farklı tabloları yoğun ilgi gördü. Gönüllüler takımın tablosu 100 Bin TL'ye satıldı ve geliri Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlandı. Gönüllüler takımının tablosunu alan kişinin Ahmet Acar olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki Ahmet Acar kimdir? İşte Ahmet Acar hakkında merak edilenler...

AHMET ACAR KİMDİR?

Ahmet Acar, Acar Home şirketinin sahibidir. 2000'li yıllarda Acar markası ürünlerle piyasaya hizmet sunmaya başlayan Acar Home şirketi, 2010 ve sonrasında daha tanınır hale geldi. Firma, bugünlerde 7 bin 500 metrekarelik lojistik merkez, bin metrekare showroom ve 8 AcarHome mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor.

 

    Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TOKİ kura çekilişi canlı yayını 2020! Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ kura çekilişi canlı yayını 2020! Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    4 günlük kısıtlamanın ardından bugün Kayseri!

    4 günlük kısıtlamanın ardından bugün Kayseri!

    Sıradaki Haber