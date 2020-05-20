Ahmet Acar kimdir? Survivor'da Gönüllülerin tablosunu alan Ahmet Acar kimdir, ne iş yapıyor?

TV8 kanalının ilgiyle izlenilen yarışması Survivor'da tablo yarışması yaşandı. Ünlüler kendi adalarında tablo yaparken, Gönüllüler de kendi adalarında tablo yaptı. İki takımın birbirinden farklı tabloları yoğun ilgi gördü. Gönüllüler takımın tablosu 100 Bin TL'ye satıldı ve geliri Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlandı. Gönüllüler takımının tablosunu alan kişinin Ahmet Acar olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki Ahmet Acar kimdir? İşte Ahmet Acar hakkında merak edilenler...

AHMET ACAR KİMDİR?

Ahmet Acar, Acar Home şirketinin sahibidir. 2000'li yıllarda Acar markası ürünlerle piyasaya hizmet sunmaya başlayan Acar Home şirketi, 2010 ve sonrasında daha tanınır hale geldi. Firma, bugünlerde 7 bin 500 metrekarelik lojistik merkez, bin metrekare showroom ve 8 AcarHome mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor.