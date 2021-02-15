TÜİK'te başkan değişikliği... Türkiye İstatistik Kurumu açıklama yaparak, Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atandığı belirtti. Bu gelişme sonrası "Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları art arda gelmeye başlandı.

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR

1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 yılında Merkez teşkilatımız bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad DOSDOĞRU; 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babasıdır.