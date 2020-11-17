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17.11.2020 - 14:27 | | DHA

Ahmet Türk'ün akrabaları kaza yaptı! Ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Şanlıurfa’da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yengesi Şemsa Türk’ün taziyesinden dönerken kaza yapan otomobilde bulunan avukat Ferman Türk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün meydana gelen kazada doktor Yelda Türk'ün ardından Ferman Türk'ün de yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Ahmet Türk'ün akrabaları kaza yaptı! Ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Taziye ziyareti için bulundukları Mardin'den dönen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün akrabalarını taşıyan Şirvan Türk yönetimindeki 63 K 4674 plakalı otomobil, dün öğle saatlerinde Dağyanı Mahallesi yakınlarında plakası öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki doktor Yelda Türk hayatını kaybederken, Mardin Barosu avukatlarından Ferman Türk ve sürücü Şirvan Türk ağır yaralı olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Ferman Türk, sabaha karşı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren ile doktor Yelda Türk ile avukat Ferman Türk'ün cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Mardin’in Derik ilçesine götürüldü.

 

Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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