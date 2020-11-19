19.11.2020 - 20:50 | | AA
Ahşap ev alevlere teslim oldu
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Çobukköy'ün Seki Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Giren'e (65) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.