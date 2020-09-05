Aile hekimlerine aylık 3 bin lira ek ödeme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre; 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere aile hekimleri 3 ay boyunca net aylık 3 bin TL’yi geçmemek üzere ek ödeme alacak. Aile sağlığı çalışanlarına da net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere ek ödeme yapılacak. Kararda ayrıca 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere Kovid-19 bulaşmış veya bulaşma riski olup görevi başında bulunamayan hekimler için, bu sürelerin çalışılan gün süresine dahil edilmesi de yer aldı.