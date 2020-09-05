05.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Aile hekimlerine aylık 3 bin lira ek ödeme
Aile hekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılmasına dair ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre; 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere aile hekimleri 3 ay boyunca net aylık 3 bin TL’yi geçmemek üzere ek ödeme alacak. Aile sağlığı çalışanlarına da net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere ek ödeme yapılacak. Kararda ayrıca 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere Kovid-19 bulaşmış veya bulaşma riski olup görevi başında bulunamayan hekimler için, bu sürelerin çalışılan gün süresine dahil edilmesi de yer aldı.