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05.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Aile hekimlerine aylık 3 bin lira ek ödeme

Aile hekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılmasına dair ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aile hekimlerine aylık 3 bin lira ek ödeme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre; 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere aile hekimleri 3 ay boyunca net aylık 3 bin TL’yi geçmemek üzere ek ödeme alacak. Aile sağlığı çalışanlarına da net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere ek ödeme yapılacak. Kararda ayrıca 1 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere Kovid-19 bulaşmış veya bulaşma riski olup görevi başında bulunamayan hekimler için, bu sürelerin çalışılan gün süresine dahil edilmesi de yer aldı.

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