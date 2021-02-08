Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°zmir BayraklÄ± Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, kardeÅŸ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen H.A. ile M.A. arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine H.A., sopayla M.A.'ya saldÄ±rdÄ±. H.A. sopayla M.A.'yÄ± darbetti. M.A.'nÄ±n torunu E.K.(18) da H.A.'yÄ± bÄ±Ã§akladÄ±. H.A. yaralÄ± halde kaÃ§mak istedi.



Mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. BÄ±Ã§akla yaralanan H.A. ile darbedilen M.A., Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



E.K. ise polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â