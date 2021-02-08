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08.02.2021 - 09:27 | | DHA

Aile içi kavga kanlÄ± bitti! Torun bÄ±çakladÄ±

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esinde, 2 kardeÅŸ arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, sopalÄ± ve bÄ±Ã§aklÄ± kavgaya dÃ¶ndÃ¼; 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Aile içi kavga kanlÄ± bitti! Torun bÄ±çakladÄ±

Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°zmir BayraklÄ± Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, kardeÅŸ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen H.A. ile M.A. arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine H.A., sopayla M.A.'ya saldÄ±rdÄ±. H.A. sopayla M.A.'yÄ± darbetti. M.A.'nÄ±n torunu E.K.(18) da H.A.'yÄ± bÄ±Ã§akladÄ±. H.A. yaralÄ± halde kaÃ§mak istedi.

Mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. BÄ±Ã§akla yaralanan H.A. ile darbedilen M.A., Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

E.K. ise polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â 

Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskÄ±nÄ±Esenyurt'ta Nijerya uyruklu bir kiÅŸiye ait tadilatta olan kafede yapÄ±lan müzikli eÄŸlenceye polis ekipleri baskÄ±n düzenledi. BaskÄ±n sonucu 12 kiÅŸiye toplam 41 bin 628 lira para cezasÄ± kesildi.
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