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28.10.2020 - 13:26 | | DHA

Aile şiddetinden kaçan oğlunu 40 yıldır arıyor!

Hatay’ın Defne ilçesinde Fatma Esmeroğlu (72), 17 yaşındayken eşi ve eşinin ailesi tarafından gördüğü şiddetten kaçarak evi terk eden oğlu Adil Esmeroğlu'nu 40 yıldır arıyor.

Aile şiddetinden kaçan oğlunu 40 yıldır arıyor!

İlçeye bağlı Sinanlı Mahallesi'nde tek göz odalı bir evde yalnız yaşayan Fatma Esmeroğlu, tek dileğinin oğluna kavuşmak olduğunu kaydetti. 10 çocuğundan ilki olan Adil Esmeroğlu’nun şu an 57 yaşında olduğunu dile getiren anne Esmeroğlu, "Ailemizden dolayı, babasından dolayı kayboldu, gitti. Çok şiddet görürdü çocuk. Ölü mü sağ mı bilmiyorum. Ölmeden oğlumu görmek istiyorum” dedi.

Kaybolduktan sonra Asi Nehri’nden bir ceset çıkarıldığını ve kıyafetlerini kendisine getirdiklerini anlatan Esmeroğlu, onun oğlu olduğuna inanmadığını, ümidini kaybetmediğini söyledi. Konuşmasında oğluna seslenen Fatma Esmeroğlu, "Adil oğlum, çok özledim seni. Bana bir şey olmadan gel göreyim seni. Yaşlandım artık ben oğlum, neredeysen gel göreyim ya da sesini duyayım. Ben, ölene kadar umudumu kesmiyorum. Lütfen nerede olursa ol, dünya gözüyle bir göreyim seni.”

 

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