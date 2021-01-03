Ailesi evden uzaklaştırma kararı aldırdı! Kısıtlamada parklarda yatıp ağladı

Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları belirli günlerde devam ediyor. Yılbaşı nedeniyle perşembe günü saat 21.00’de başlayan ve pazartesi saat 05.00’de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentlerde meydanlar ve caddeler boş kaldı. Adana’da ise Yaşar Dalkılıç, yaklaşık 2 haftadır sokağa çıkma kısıtlaması olan günler dahil sokaklarda kalıyor. Parklarda yattığını söyleyen Dalkılıç, 2 hafta önce oğluyla kendisine hakaret ettiği için tartıştığını ve bunun üzerine eşinin polisi arayarak, kendisini şikayet ettiğini iddia etti. Olay sonucu hakkında evden 1 ay uzaklaştırma kararı çıktığını söyleyen Dalkılıç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle parklarda tek yatarken korktuğunu söyledi.

’SONGÜL, SENİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’

Uzaklaştırma kararı sonrası 2 haftadır ne yapacağını bilemediğini ve eşinin kendisini eve almadığını öne süren Yaşar Dalkılıç, polisi arayarak, kendisini Akkuyu’da oturan tanıdığının evine bırakmasını istedi. Polis ekiplerinin aracına binmeden önce DHA muhabirine konuşan Dalkılıç, 5 ay önce motosiklet kazası geçirdiğini ve o günden beri koltuk değnekleriyle yürüdüğünü belirtti. Gazyaşı döken Dalkılıç, “Ben aileme 30 sene baktım. Böyle yapılır mı? İnsan, topal adamı sokağa atar mı? Ben eşime ne yapmışım? Özellikle bu kısıtlama günlerinde olacak şey mi bu? Ben 2 haftadır bazı anlar aç, susuz kaldım. Zoruma gidiyor. Oğlum bana hakaret etti. Ondan dolayı bu olay yaşandı. Sokakta kalınca eşimi aradım, ‘Eve döneyim’ dedim. Bana ‘Bekle, oğlanı ikna etmeye çalışıyorum’ dedi. Ben de ‘Seninle mi yoksa onunla mı evliyim?’ dedim. Çocuklarını sokağa atamayacağını söylüyor. Ben ona böyle bir şey demedim zaten. Fakat o beni sokağa bıraktı. Akkuyu’da bir tanıdığım var. Polisimiz sağ olsun, yardımcı olacaklar. Beni oraya götürecekler. Eşime buradan sesleniyorum; Songül hanım, ben seni Allah’a ve vicdanına havale ediyorum” diye konuştu.

Yaşar Dalkılıç, daha sonra polis tarafından kentteki tanıdığının evine bırakıldı.