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09.05.2020 - 01:36 | | DHA

Ailesi gürültüye koştu... Korkunç olay

Adıyaman'da, yaşadığı apartmanın teras katında oynayan 8 yaşındaki Nazlı Özbaytemur, yaklaşık 3 metre yüksekteki duvardan düşerek yaralandı.

Ailesi gürültüye koştu... Korkunç olay

Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın terasında oyun oynayan Nazlı Özbaytemur, terası bölmek için örülen yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan beton zemine düştü.

Gürültüyle çocuklarının düştüğünü gören aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Özbaytemur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ailesi gürültüye koştu... Korkunç olay



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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