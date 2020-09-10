MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ailesi kahroldu! 21 yaşındaki Mert'ten acı haber
ABONE OL
10.09.2020 - 20:44 | | DHA

Ailesi kahroldu! 21 yaşındaki Mert'ten acı haber

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine tatile gelen Mert Akyüz (21), denizde dalgalara kapılarak boğuldu. Gencin yakınları uzun süre ağladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Karaman Plajı'nda meydana geldi. İstanbul'dan annesiyle eniştenin yanına tatile gelen Mert Akyüz, serinlemek için denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Mert Akyüz, çevredekilerden yardım istedi. Denize giren vatandaşlar, Mert Akyüz'ü sahile çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, genci hayata döndürmeye çalıştı.

Ailesi kahroldu 21 yaşındaki Mertten acı haber

Mert Akyüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akyüz'e ambulansta müdahale edildiği sırada dışarıda bekleyen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Bir yakını," Kurban olduğum Allah'ım onu bana cansız verme, yalvarırım" diye feryat etti. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını yaptıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arnavutköy'de 3,9 milyonluk vurgun son anda önlendi

Arnavutköy'de 3,9 milyonluk vurgun son anda önlendi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Tekne motorunu çaldılar! Anbean kamerada

Tekne motorunu çaldılar! Anbean kamerada

Sıradaki Haber