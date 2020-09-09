MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ailesinin bıraktığı otomobilde havasız kalan küçük kızı itfaiye kurtardı
ABONE OL
09.09.2020 - 16:20 | | DHA

Ailesinin bıraktığı otomobilde havasız kalan küçük kızı itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da, ailesi tarafından bırakıldığı otomobilde, havasız kalan Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye erleri camı kırarak kurtardı.

Ailesinin bıraktığı otomobilde havasız kalan küçük kızı itfaiye kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu aile, alışveriş yapmak için 5 yaşında kız çocuklarını otomobilde bırakarak gitti. Sıcak havanın da etkisiyle otomobilde terlemeye başlayan ve nefes almakta zorlanan çocuğun ağladığını duyanlar, ailesine ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak, çocuğu kurtardı. Vatandaşlar, küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ismi öğrenilemeyen çocuk, daha sonra bölgeye gelen ailesine teslim edildi.

 

Son Dakika: Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

Üniversite öğrencileri sabırsızlanıyor: KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Üniversite öğrencileri sabırsızlanıyor: KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Sıradaki Haber