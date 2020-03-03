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03.03.2020 - 12:40 | | DHA/Ä°HA

Ailesinin gözü önünde nehre atladÄ±

Adana'da, kÃ¶prÃ¼ye Ã§Ä±karak intihara kalkÄ±ÅŸan M.Ã‡., anne, baba ve ablasÄ±nÄ±n olay yerine gelip ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen, onlara el sallyarak Seyhan Nehri'ne atladÄ±. Ã–nlem alan ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan M.Ã‡., hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Ailesinin gözü önünde nehre atladÄ±

Olay, sabah saatlerinde Adana Seyhan Nehri Ã¼zerindeki demir kÃ¶prÃ¼de meydana geldi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± nedeniyleÂ sabah saatlerinde kÃ¶prÃ¼ye Ã§Ä±kan M.Ã‡.'yi fark eden Ã§evredekiler, polisi aradÄ±.

M.Ã‡.'nin kÃ¶prÃ¼ye Ã§Ä±karak intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen babasÄ±, annesiÂ ve ablasÄ±Â olay yerine geldi.

OÄŸlunu ikna etmek isteyen baba, "Ben 70 yaÅŸÄ±ndayÄ±m bana bu acÄ±yÄ± yaÅŸatma. LÃ¼tfen aÅŸaÄŸÄ± in" dedi. Ä°kna Ã§abalarÄ±na raÄŸmen M.Ã‡. ailesine el sallayarak kendisini Seyhan Nehri'ne bÄ±raktÄ±.

AkÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan M.Ã‡.'yi nehirde Ã¶nlem alan ekipler kurtardÄ±. KÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lan M.Ã‡., ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan hastaneye sevk edildi.Â 

1 Ã§ocuk babasÄ± M.Ã‡.'nin ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± nedeniyle intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Litre fiyatÄ± 150 lira olan eÅŸek sütüne yoÄŸun ilgiAdana'da bir besici tarafÄ±ndan üretilen eÅŸek sütü, litre fiyatÄ± 150 TL olmasÄ±na raÄŸmen yoÄŸun ilgi görüyor.
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