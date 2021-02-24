MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ailesinin oturduğu evi ateşe verdi!
ABONE OL
24.02.2021 - 01:24 | | DHA

Ailesinin oturduğu evi ateşe verdi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangını çıkartmakla suçlanan aile bireylerinden E.E. ile bu kişiyi polis aracından kaçırmaya çalışan arkadaşı gözaltına alındı.

Ailesinin oturduğu evi ateşe verdi!

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Mehteran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. ailesiyle birlikte oturduğu evi yanıcı madde ile ateşe verdi. Evden yükselen alevleri ve dumanları gören aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.


Ailesinin oturduğu evi ateşe verdi

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada yangını çıkardığı iddia edilen E.E.'yi şüpheli olarak ekip otosuna bindirdi. Polis, bu sırada E.E.yi ekip otosundan indirerek kaçırmaya çalıştığını fark ettikleri A.T.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karabük'te iki kazada 7 kişi yaralandıKarabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Steve Jobs kimdir? Steve Jobs kaç yaşında, neden öldü? İşte, Steve Jobs'ın hayatı...

Steve Jobs kimdir? Steve Jobs kaç yaşında, neden öldü? İşte, Steve Jobs'ın hayatı...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Su kuyusunda bulundu! Cesedi iki gün evde saklamışlar

Su kuyusunda bulundu! Cesedi iki gün evde saklamışlar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet