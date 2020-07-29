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29.07.2020 - 13:20 | | DHA

Ailevi sorunlar nedeniyle kendini astı!

Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma giren Osman Ç. (47), evinin balkonuna kendini asarak yaşamına son verdi.

Ailevi sorunlar nedeniyle kendini astı!

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6252 Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Ailevi nedenlerle bunalıma giren Osman Ç., oturduğu evin balkon demirine kendisini astı.

Eve gelen yakınları Osman Ç.'yi ipte asılı bulunca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Osman Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Osman Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

 

 

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