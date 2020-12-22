22.12.2020 - 18:50 | | İHA
Aileye kabus gibi çöktü! Bir ay içinde felaketi yaşadılar
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde, yakalandıkları korona virüsten dolayı 1 ay içinde anne, baba ve oğulları korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Ailenin diğer oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre, Azaplı köyünde yaşayan Demirci ailesinden Nuriye Demirci yakalandığı korona virüs dolayısıyla 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nuriye Demirci’nin vefatının ardından eşi Ali Demirci ise 11 Aralık günü yine korona virüsten dolayı yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Nuriye ve Ali Demirci’nin oğlu Bayram Demirci ise yine korona virüsten dolayı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.