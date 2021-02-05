AİS ÖSYM üzerinden YKS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru ekranı...

YKS 2021 başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı 2021 YKS sınavı bu yıl Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri'nden oluşan üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar her bir oturum için 90 TL başvuru ücreti ödeyecek. YKS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu yapmak için adayların önce Aday İşlemleri Sistemine kayıt olması gerekiyor. Aday İşlemleri Sistemi'nde kaydı olan adaylar sistemde geçerlilik süresi olan bir fotoğraflarının olup olmadığını TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra kontrol edebilecek

Başvuru aşamasında adayların ilk olarak HES kodu edinmeleri gerekiyor. HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Sonraki aşamada adaylar okul bilgilerinin doğru olup olmadığını sistem üzerinden kontrol edecek.

3. aşamada adaylar sınav başvuru bilgilerini sınava nerede girmek istediklerine dair bilgileri girdikten sonra son olarak katılım sağlayacakları oturumlar kapsamında başvuru ücretini internet bankacılığı üzerinden veya bankamatikler üzerinden yatıracak. Örneğin TYT ve AYT sınavına girecek olan adaylar 180 TL Sadece TYT veya AYT veya YDT sınavına girecek olan adaylar ise 90 TL başvuru ücreti ödeyecek. Başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek

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