Ak Akçe Kara Gün İçindir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ak akçe kara gün içindir atasözü Türk Dil Kurumu'na göre ‘Türlü sıkıntıları aşarak kazanılan paranın, dar zamanda insanın imdadına yetişmesi’ anlamına gelmektedir. Zorlu dönemlerde insanın yüzünü güldüren ve kenarda birikmiş para olarak da söylemek mümkündür.



Ak Akçe Kara Gün İçindir Atasözünün Anlamı Nedir?



İnsanın zorlu zamanlar için kenarda köşede mutlaka birikmişi olmalıdır. Zira parayı kazanmak ile beraber onu doğru zamanda harcamak çok önemlidir. Doğru vakit ise kara günler olarak öne çıkar. Ayrıca gerektiğinde ve doğru zaman geldiğinde birikmiş olan paranın harcanmaması, hoş olmayan bir davranış olarak öne çıkmaktadır. Ak akçe kara gün içindir atasözü de bunu anlatır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözleri deyimler üzerinden hazırlanmış kısaca özlü öğütlerdir. Bu öğütlerden biri olarak ak akçe kara gün içindir atasözü, bin bir emekle biriktirilen paranın sıkıntılı günlerde imdada koşacağı anlamına gelmektedir.