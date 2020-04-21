Ak Akçe Kara Gün İçindir Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
En çok kullanılan ve anlamı derin olan atasözleri arasında Ak akçe kara gün içindir cümlesi yer almaktadır. Bu derin anlamı ile beraber birçok insan atasözünde ne denmek istendiğini merak ediyor. Peki, “Ak akçe kara gün içindir.” atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması konusunda bilinmesi gerekenler.
Ak akçe kara gün içindir atasözü Türk Dil Kurumu'na göre ‘Türlü sıkıntıları aşarak kazanılan paranın, dar zamanda insanın imdadına yetişmesi’ anlamına gelmektedir. Zorlu dönemlerde insanın yüzünü güldüren ve kenarda birikmiş para olarak da söylemek mümkündür.
Ak Akçe Kara Gün İçindir Atasözünün Anlamı Nedir?
İnsanın zorlu zamanlar için kenarda köşede mutlaka birikmişi olmalıdır. Zira parayı kazanmak ile beraber onu doğru zamanda harcamak çok önemlidir. Doğru vakit ise kara günler olarak öne çıkar. Ayrıca gerektiğinde ve doğru zaman geldiğinde birikmiş olan paranın harcanmaması, hoş olmayan bir davranış olarak öne çıkmaktadır. Ak akçe kara gün içindir atasözü de bunu anlatır.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri deyimler üzerinden hazırlanmış kısaca özlü öğütlerdir. Bu öğütlerden biri olarak ak akçe kara gün içindir atasözü, bin bir emekle biriktirilen paranın sıkıntılı günlerde imdada koşacağı anlamına gelmektedir.