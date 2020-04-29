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29.04.2020 - 14:00 |

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kut'ül Amare şehitlerini andı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kut'ül Amare şehitlerini andı

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osmanlı Cihan Devleti'nin emperyalistler tarafından dört koldan kuşatıldığı bir dönemde, 29 Nisan 1916'da Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığımız destansı Kut'ül Amare Zaferimizin 104. yılında kahraman ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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