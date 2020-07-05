MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan baro düzenlemesine ilişkin açıklama
ABONE OL
05.07.2020 - 15:42 | | DHA

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan baro düzenlemesine ilişkin açıklama

Gelen bir son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan baro düzenlemesine ilişkin teklifle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan baro düzenlemesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan (baro düzenlemesine ilişkin): Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin, 'anayasaya aykırılığı', iddiaları tartışıldı. Komisyon bunu reddetti. Görüşmeler de herkes konuştu. Bugün teklifi Komisyonda bitirmeyi planlıyoruz.. Komisyonda kabul edildikten sonra yine teklifimizi bu hafta içerisinde genel kurula indireceğiz.

Alkollü sürücü dehşeti! Lüks aracıyla kadınları ezdiABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde alkollü sürücü, lüks otomobilini süratle 2 kadının üzerine sürdü. Irkçılık karşıtı protestolara katılan kadınlardan biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konya'da korku dolu anlar! Geri dönüşüm deposu yandı

Konya'da korku dolu anlar! Geri dönüşüm deposu yandı

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Esenyurt’ta maske ve trafik denetimi! Polis tek tek durdurdu

Esenyurt’ta maske ve trafik denetimi! Polis tek tek durdurdu

Sıradaki Haber