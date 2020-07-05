05.07.2020 - 15:42 | | DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan baro düzenlemesine ilişkin açıklama
Gelen bir son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan baro düzenlemesine ilişkin teklifle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan (baro düzenlemesine ilişkin): Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin, 'anayasaya aykırılığı', iddiaları tartışıldı. Komisyon bunu reddetti. Görüşmeler de herkes konuştu. Bugün teklifi Komisyonda bitirmeyi planlıyoruz.. Komisyonda kabul edildikten sonra yine teklifimizi bu hafta içerisinde genel kurula indireceğiz.
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