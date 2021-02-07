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07.02.2021 - 20:08 | | AA

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız trafik kazası geçirdi

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız trafik kazası geçirdi

Alınan bilgiye göre, oğlu Ahmet Yediyıldız'ın yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Çorum'un Sungurlu ilçesi Mavi Ocak kavşağında Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Milletvekili Yediyıldız, oğlu Ahmet Yediyıldız ve diğer otomobilin sürücüsü Tekel, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yediyıldız ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız trafik kazası geçirdi

Ahlatcı, Yediyıldız'ın belindeki ağrıdan dolayı ambulansla Ankara'daki bir hastaneye sevk edileceğini belirtti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler Ahmet Yediyıldız ile Tekel'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 7 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi. Vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı ve 7 binin altına geriledi.
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