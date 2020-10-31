MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama
ABONE OL
31.10.2020 - 21:39 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'nın Lyon kentindeki Ortodoks Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Lyon kentinde Ortodoks Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddete karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün dininin, ırkının ve milliyetinin olmadığını vurgulayan Çelik, Lyon'daki barbar ve hunharca eylemi gerçekleştirenlerin, arkasındaki odakların insanlıkla ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Ömer Çelik, "Düşüncelerimiz ve dayanışmamız saldırının kurbanı, ailesi ve sevenleriyle birliktedir." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelikten Fransadaki saldırıya kınama

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Fransa'da kiliseye saldırı! Papazı vuran saldırgan kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 2 kişi tutuklandı

İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 2 kişi tutuklandı

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama

Sıradaki Haber