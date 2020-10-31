AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'daki saldırıya kınama

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Lyon kentinde Ortodoks Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddete karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün dininin, ırkının ve milliyetinin olmadığını vurgulayan Çelik, Lyon'daki barbar ve hunharca eylemi gerçekleştirenlerin, arkasındaki odakların insanlıkla ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Ömer Çelik, "Düşüncelerimiz ve dayanışmamız saldırının kurbanı, ailesi ve sevenleriyle birliktedir." ifadesini kullandı.