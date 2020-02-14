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14.02.2020 - 17:31 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İlker Başbuğ açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu) AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İlker Başbuğ açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür."

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