MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Wilders'in açıklamalarına sert tepki
ABONE OL
16.02.2021 - 00:33 | | AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Wilders'in açıklamalarına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Wilders'in açıklamalarına sert tepki

Çelik, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır."

Erbil Havaalanı'na füze saldırısıIrak’taki ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına mortar füzesiyle saldırı düzenlendi. Olayda yaralılar olduğu aktarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Wilders'in açıklamalarına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Wilders'in açıklamalarına sert tepki

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?

Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet