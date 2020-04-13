MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi anlayışımızı siyasi ahlak belirler
ABONE OL
13.04.2020 - 23:52 | | AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi anlayışımızı siyasi ahlak belirler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesine ilişkin, "CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi anlayışımızı siyasi ahlak belirler

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istemesinin CHP'de rahatsızlık yarattığını kaydetti.

CHP sözcülerinin tüm bu süreci "oyun" olarak nitelendirdiğini belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir. CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP’li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz.

Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur."

 

TEM'de feci kazaTEM'de kaza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Ortalık bir anda toz duman oldu!' Feci olay

'Ortalık bir anda toz duman oldu!' Feci olay

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

Sokağa çıkma yasağı hangi günler uygulanacak, ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu mu olacak?

Sokağa çıkma yasağı hangi günler uygulanacak, ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu mu olacak?

Sıradaki Haber