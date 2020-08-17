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17.08.2020 - 17:57 | | AA

AK Parti'de belediye başkanları toplantı yapacak

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 794 belediye başkanının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

AK Parti'de belediye başkanları toplantı yapacak

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde 20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek.

Toplantıya, 794 belediye başkanı (büyükşehir, il, ilçe, belde), il  genel meclis başkanları, AK Parti il başkanları, il kadın kolları başkanları, il  gençlik kolları başkanları, il yerel yönetimler başkanları, AK Parti MYK üyeleri  ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri katılacak.

Programa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde  sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirilecek.

 

 

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