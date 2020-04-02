MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması!
ABONE OL
02.04.2020 - 13:24 | | DHA

Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması!

Son dakika haberlere göre, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz.

Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmen başladı! İmamoğlu'ndan ilk açıklamaDünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevre bağlantı yollarını bu ay içerisinde yapacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fırında sebzeli tavuk güveç nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte bugünkü Gelinim Mutfakta yemeği malzemeleri...

Fırında sebzeli tavuk güveç nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte bugünkü Gelinim Mutfakta yemeği malzemeleri...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Ölüm raporuna 'corona virüs şüphesi' yazılan Türk’ün testi negatif çıktı!

Ölüm raporuna 'corona virüs şüphesi' yazılan Türk’ün testi negatif çıktı!

Sıradaki Haber